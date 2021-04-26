Новое жилье в 2021 году должны получить свыше 163 тыс. казахстанских семей

Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии "Nur Otan"

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии "Nur Otan". Рассмотрены вопросы цифровизации процессов назначения пенсий и пособий, увеличения количества реабилитационных центров для детей с инвалидностью, а также строительства жилья, в т.ч. для многодетных и малообеспеченных семей, граждан с ограниченными возможностями, детей сирот, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов доложил, что в рамках реализации предвыборной программы партии "Nur Otan" в период с 2021 до 2025 годы будут оцифрованы 100% государственных услуг, связанных с назначением пенсий и пособий.

В настоящее время в социально-трудовой сфере предусмотрено оказание 44 видов услуг, 40 из которых в 2020 году переведены в электронный формат. С назначением и выплатой пенсий и пособий связаны 24 госуслуги, 22 из них оказываются в электронном виде, 12 (50%) — проактивно, без заявления услугополучателя.

В Казахстане в реабилитации нуждаются 12,3 тыс. детей с инвалидностью, 47% которых в настоящее время охвачены услугами 38 реабилитационных центров. Дефицит реабилитационных услуг отмечается в 11 регионах РК.

В предвыборной программе партии "Nur Otan" поставлена задача до 2025 года открыть в стране дополнительно 15 реабилитационных центров для детей с инвалидностью.

О ходе проведения работ по исполнению данного пункта Дорожной карты предвыборной программы партии "Nur Otan" доложили акимы Акмолинской области Ермек Маржикпаев, Карагандинской области — Женис Касымбек, Актюбинской области — Ондасын Уразалин.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, а также председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов доложили, что согласно Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии "Nur Otan", до 2025 года запланирован ввод в эксплуатацию 103 млн кв. м жилья (977 тыс. жилищ).

В текущем году показатель по вводу жилья увеличен до 17 млн кв.м. Это значит, что новое жилье должны получить свыше 163 тыс. семей, в т.ч. социально уязвимые слои населения. За I квартал т.г. в рамках государственной программы "Нұрлы жер" в Казахстане построено 2,87 млн кв.м жилья, что на 8,6% больше аналогичного периода 2020 года.

Премьер-министр поручил обеспечить оцифровку и актуализацию всех исходных данных для назначения пенсий и пособий, открытие и развитие деятельности детских реабилитационных центров в каждом регионе, утвердить и довести до акиматов ежемесячные планы по объемам ввода жилья, а также осуществлять в последующем четкий мониторинг их реализации.

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