Более тысячи детей прошли реабилитацию в центрах "Қамқорлық", открытых по инициативе Елбасы

В этом году планируется открытие еще 8 реабилитационных центров.

В центрах "Қамқорлық", созданных по инициативе Елбасы, за четыре месяца прошли реабилитацию 1 186 детей . Об этом стало известно в ходе визита директора Фонда Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой в реабилитационный центр "Қамқорлық" в Алматинской области, передает zakon.kz.

Центр создан в рамках инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева "Қамқорлық" и направлен на поддержку детей с особенностями в развитии. Первые результаты работы Центра представили Директору Фонда Нурсултана Назарбаева, депутату Мажилиса Парламента РК Дариге Назарбаевой и акиму Алматинской области Амандыку Баталову. Они осмотрели реабилитационные кабинеты и встретились с сотрудниками.

Центр расположен в Центральной районной больнице Жамбылского района Алматинской области в селе Узынагаш на двух этажах здания и занимает площадь 800 квадратных метров. Сюда принимают на реабилитацию детей с различными нарушениями, в том числе с церебральным параличом, аутизмом, эпилепсией, задержками психического и речевого развития, а также с бронхолегочными заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Созданы условия для получения качественной и эффективной комплексной реабилитации, основанной на инновационных технологиях. Дети и родители обеспечены помещениями для лечебных процедур, коррекционных занятий, игровой и досуговой реабилитации.

В настоящее время в сопровождении родителей реабилитацию проходят 50 детей не только из Жамбылского и близлежащих районов, но и из города Алматы и других регионов.

Во время встречи работу центра отметила мама полуторогодовалого Батырхана, у которого диагностировали церебральный паралич. Они приехали из Мангистауской области по наставлению бабушки, которая раньше жила в селе Узынагаш и узнала об открытии центра "Қамқорлық". Она поблагодарила директора Фонда Нурсултана Назарбаева за реальную поддержку особенных детей и их семей, а также поделилась результатами реабилитации своего сына. Теперь ребенок не лежит пассивно, а умеет спускаться с кроватки, стоять на ножках у опоры, пытается ползать.

Мы здесь проходим трехнедельный курс, и нам все очень нравится: оборудование, врачи, инструкторы. Очень современное оборудование. Везде это платно, и очень дорого для нас, а бесплатно не можем попасть из-за очереди. Таких аппаратов и такого теплого отношения специалистов встретишь не часто. А тут все на высоком уровне. Спасибо врачам в первую очередь и нашим инструкторам. Мы много, где были, и нам есть, с чем сравнить. Этот центр – лучший, — поделилась своими впечатлениямимама Аялы Жибек Кани.

Бабушка семилетнего Нурсултана Шерали Фатима апай также отметила высокий профессионализм специалистов Центра.

Внук проходит курс по реабилитации в течение 15 дней. У него плохо функционировали ноги, но благодаря процедурам ему восстановили двигательные процессы. Он получает очень хорошее лечение – ревматолог, массаж, терапия, — сказала женщина.

Ежегодно Центр готов бесплатно принимать 600 детей с особыми потребностями.

Наш Центр является одним из 8 реабилитационных центров, открытых по инициативе Елбасы "Қамқорлық" в 2020 году. В этом году Фонд Нурсултана Назарбаева, используя полученный опыт в ходе реализации первого этапа данной программы, масштабирует модель реабилитации на другие регионы. Планируется открытие дополнительно 10 центров преимущественно в маленьких городах и районных центрах с упором на подготовку специалистов, что должно повысить качество реабилитационных услуг, обеспечить устойчивость работы центров, а также доступность для сельских детей, — рассказала директор Корпоративного фонда "Қамқорлық Қоры" Арайлым Еркинова.

По ее словам, за время работы Центра в селе Узынагаш реабилитацию прошли 126 детей. Всего же за время реализации инициативы Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, с декабря 2020 года по март 2021 года, в восьми центрах "Қамқорлық" поддержку получили 1 186 детей.

Также в рамках рабочей поездки по Алматинской области Дарига Назарбаева посетила родильный дом в селе Узынагаш, где ей представили 17 передвижных медицинских комплексов на базе автобуса, оснащённых необходимым медицинским оборудованием (электрокардиограф, диагностическая ультразвуковая система, цифровой рентген аппарат и флюорография, аппарат ЭКГ 12-канальный).

В каждом медицинском автобусе имеются кабинеты общего приема, акушера-гинеколога, лучевой диагностики, зона врача общей практики, аптечный пункт, зона приема анализов, портативный УЗИ экспертного класса. Также в них развернуты пункты для вакцинации населения.

Завершился рабочий визит посещением физкультурно-оздоровительного комплекса и историко-культурного центра "Атамекен" Первого Президента — Елбасы Республики Казахстан в селе Шамалган.

По информации Фонда, реабилитационные центры открыты в 8 регионах страны: в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Костанайской областях и в Нур-Султане.

За это время 98 детей научились держать голову, 145 — опираться на руки, 178 — хватать руками, 93 — сидеть, 112 — стоять на четвереньках, 111 — ползать, 139 — стоять с опорой, 60 — стоять, 91 — ходить с опорой и 30 — ходить.

В этом году планируется открытие еще 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства в Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

В целом реализация 2 этапов инициатив позволит предоставить доступ к реабилитации для 11 000 детей в год.

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