"Чудо-лекарство" от COVID-19: семья продавала отбеливатель

Правоохранительные органы обнаружили десятки химических бочек, 4,5 тонны нитрата натрия и тысячи бутылок с раствором

Члены семьи из американского штата Флорида продали тысячи бутылок токсичного промышленного отбеливателя под видом "чудо-лекарства от коронавируса", передает zakon.kz со ссылкой на Sky News.

По предварительной версии, 62-летний Марк Гренон и его сыновья Джонатан, Джордан и Джозеф могли заработать более 1 миллиона долларов с апреля 2020 года. Год назад власти постановили прекратить продажу, однако это требование было проигнорировано.

Они утверждали, что "лекарство" может вылечить такие болезни, как рак, малярия и COVID-19.

После обыска правоохранительные органы обнаружили десятки химических бочек, 4,5 тонны нитрата натрия и тысячи бутылок с раствором. Семья уже продала более 28 000 бутылок. В среднем они получали от 32 до 123 тысяч долларов в месяц.

Обвинители заявили, что продаваемый раствор на самом деле представляет собой диоксид хлора, который обычно используется для промышленной очистки воды и может быть смертельным при попадании в организм. Власти не одобрили это вещество для медицинского применения и заявили, что оно опасно для употребления, предупреждая людей об опасности его использования.

Согласно судебным документам, "лекарство" продавалось нерелигиозной церковью под названием Genesis II Church of Health and Healing, где отец семейства является архиепископом.

Семью обвинили в мошенничестве и нарушении постановлений гражданского суда. Им грозит пожизненное заключение. Двое из сыновей, Джордан и Джонатан Гренон, были арестованы и должны предстать перед судом в понедельник. Марк и Джозеф Гренон находятся в Колумбии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!