Когда достроят LRT в Нур-Султане

Завершить строительство LRT и запустить в эксплуатацию планируется в конце 2022 года, при условии возобновления в 2021 года финансирования проекта. Ввод в коммерческую эксплуатацию намечается в июле 2023 года.

Жители столицы давно ждут, когда в городе построят систему легкорельсового транспорта - LRT. В City Transportation Systems заверили, что на сегодняшний день объем выполненных работ составляет 17%, сообщает zakon.kz.

Горожанами высказываются опасения, что проект превратится в долгострой.

В организации рассказали, что для реализации проекта планируется привлечь 1 080,4 млн долларов США. Строительство проекта осуществляется за счет заемных средств. Общая стоимость проекта - 1 888 млн долларов США. С начала проекта его стоимость не увеличилась.

Общий объем выполненных работ с начала строительства составляет 313,5 млн долларов США с НДС.

С января 2017 года переустроено тепловых сетей 2,2 км - 98%, водопровода 3,2 км - 89%, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации 6,2 км - 65%, сетей электроснабжения 100,3 км - 90% и связи 165 км - 97%. пресс-служба City Transportation Systems

Производство строительно-монтажных работ по основному проекту начато в мае 2017 года. На текущий момент на объекте выполнены следующие работы:

буронабивные сваи – 3 849 шт. (93% - всего по проекту 4 157 шт.);

ростверки – 761 шт. (67% - всего по проекту 1 133 шт.);

опоры – 548 шт. (68% - всего по проекту 802 шт.);

изготовлено сборных балок – 327 шт. (40% - всего по проекту 824 шт.);

монтаж сборных балок – 48 шт. (5,3%- всего по проекту 824 шт.);

монолитных балок – 3 шт. (3% всего по проекту 97 шт);

сборные сваи – 3 687 шт. на объектах депо.

За выполненные работы подрядной организации оплачено 185,2 млн. долларов США.

Завершить строительство LRT и запустить в эксплуатацию планируется в конце 2022 года, при условии возобновления в 2021 года финансирования проекта.

В текущем году намечается завершение монтажа железобетонных конструкций эстакады, устройство каркасов подземных пешеходных переходов, монтаж металлоконструкций моста через реку Ишим. Также намечается выполнить путевое развитие депо, работы по устройству главного пути на эстакаде, железобетонных и стальных конструкций станций, а также начало монтажа технологического оборудования (связь, сигнализация, электроснабжение). Всего в текущем году предполагается выполнение объема строительно-монтажных работ на сумму до 700 млн долларов США. пресс-служба City Transportation Systems

После завершения тестовых испытаний оборудования и систем, проведения опытной эксплуатации линии в июле 2023 года намечается ввод линии в коммерческую эксплуатацию.

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