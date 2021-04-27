Насильник зарубили женщину топором - полицейские Атырау игнорировали ее обращения

Весь ужас происходил на глазах у детей. Полицейские завели уголовное дело сразу по трем статьям.

Семь полицейских уволили в Атырау. Они игнорировали обращения матери троих детей. Она пыталась заявить об угрозах, но в итоге навязчивый ухажер все-таки изнасиловал женщину. А за отказ быть с ним еще и ударил топором по голове, сообщает zakon.kz.

Весь ужас происходил на глазах у детей. Полицейские завели уголовное дело сразу по трем статьям, передает Первый канал "Евразия".

Нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование и неприкосновенность жилища. Сотрудники, которые допустили нарушения, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отстранены от занимаемых должностей. Проводится досудебное расследование по статье 371 "Халатность" в отношении сотрудников полиции. заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Болат Кушкалиев

После избиения жертвы насильник повесился прямо у нее дома. Матери троих детей чудом удалось выжить. Сейчас она в больнице. Состояние - удовлетворительное. По словам родных потерпевшей, навязчивый ухажер издевался над ней целый месяц. А полицейские знали о ситуации, но ничего не предпринимали.

Требую тщательного внутреннего расследования, привлечь всех к ответственности от главы полиции города Атырау до участковых и следователей, которые принимали участие в этом деле. Я прошу прекратить издевательства над женщинами, над детьми ужесточайте законы, которые защищают наши права. сестра потерпевшей Алиса Сатанова

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