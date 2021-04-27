5 млн вымогал следователь у задержанной с гашишем семейной пары

Сотрудник полиции признан виновным. И назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания.

Мужа с женой, живущих в Караганде, поймали на знаменитых "шуских плантациях". Они собирали гашиш якобы для себя и хотели отвезти домой. Следователь предложил им замять дело, сообщает zakon.kz.

Мужа поймали с наркогрузом. А жене шуский следователь предложил сделку стал пугать неприятными последствиями и большим сроком для мужа, передает КТК.

Цена, чтобы неприятностей не было - 5 миллионов тенге. Женщину смутила не то сумма взятки, не то наглость полицейского, и она сдала своего "благодетеля" его же коллегам. Сотрудника полиции поймали при получении денег.

Сотрудник полиции признан виновным. И назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания "капитан полиции". руководитель управления Антикоррупционной службы по Жамбылской области Жаннур Таскулов

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