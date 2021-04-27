Полный локдаун вводится в Турции

Жесткие ограничительные меры из-за CCOVID-19 в Турции будут действовать с 29 апреля по 17 мая.

В Турции вводится жесткий вариант коронавирусных ограничений — с закрытием большинства учреждений и ограничением поездок между регионами. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает zakon.kz.

С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. цитирует турецкого лидера ТАСС.

В Турции c 29 апреля по 17 мая:

устанавливается ограничение на междугородние поездки, для передвижения между регионами будет требоваться разрешение;

приостанавливается очное обучение в школах, закрываются детские сады;

заполняемость общественного транспорта не может превышать 50%;

закрывается большая часть учреждений, за исключением тех, которые внесет в особый список Министерство внутренних дел

По словам Эрдогана, поездки между городами будут возможны только по разрешению, локдаун затронет также отели.

Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен. Реджеп Эрдоган

В конце марта Эрдоган заявил, что из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным — с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос.

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