Спасение ребенка из горящей квартиры в Нур-Султане попало на видео

Как рассказал сам Акылбек, героем он себя не считает, не гордится и уверен, что так бы на его месте поступил каждый.

Днем 23 апреля по улице Петрова, дом 5 в Нур-Султане произошел пожар. В доме находился мальчик. Родителей не было. Услышав крики и плач, проходивший мимо мужчина бросился спасть малыша, сообщает zakon.kz.

Квартира на пятом этаже была закрыта железной дверью, Акылбек Кипчакбаев спустился на четвертый и попросил у соседей разрешения подойти к окну. Там он начал разговаривать с ребенком. Спросил сможет ли он дождаться пожарных. Тот ответил, что не может ждать и уже задыхается от дыма.

Акылбек уговорил мальчика спуститься к нему. Испуганный ребенок послушал, вылез в окно и Акылбеку удалось поймать его.

Я не мог позволить себе остаться в стороне. Включился внутренний голос, в тот момент о себе не думал, а думал только о спасении ребенка. Акылбек Кипчакбаев

Акылбеку 37 лет, он уроженец города Шымкент. Женат, воспитывает четырех детей.

Министр по ЧС Юрий Ильин поблагодарил Акылбека Кыпшакбаева за проявленную отвагу, мужество и смелость.

Вы настоящий герой наших дней, который не по долгу службы, а по зову сердца спас ребенка. Ваш поступок заслуживает уважения. Не каждый смог бы за доли секунды принять решение, спасти человеческую жизнь, рискуя своей. министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Как рассказал сам Акылбек, героем он себя не считает, не гордится и уверен, что так бы на его месте поступил каждый.

Юрий Ильин вручил нагрудной знак "За отвагу на пожаре" Акылбеку Кыпшакбаеву, и пожелал его семье счастья и благополучия.

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