Погибли трое: в арктическом регионе Канады разбился вертолет

Целью поездки было изучение популяции белых медведей в проливе Ланкастер.

Три человека погибли в результате падения вертолета в канадском арктическом регионе Нунавут, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как стало известно, инцидент произошел неподалеку от деревни Резольют-Бей.

По имеющейся информации, разбившийся вертолет Aerospatial 350B-2 принадлежал авиакомпании Great Slave Helicopters из города Йеллоунайф (канадский регион Северо-Западные территории). Связь с транспортным средством была потеряна в воскресенье, 25 апреля.

Сообщается, что на борту воздушного судна было два члена экипажа и один биолог, который специализируется на дикой природе. Как отмечается, целью поездки было изучение популяции белых медведей в проливе Ланкастер.

Имена погибших не раскрываются. В настоящее время ведется расследование крушения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!