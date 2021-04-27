В Нур-Султане перекроют часть дорог из-за антитеррористических учений

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории ледового дворца "Алау" (пр.Кабанбай батыра, 47) планируется проведение планового антитеррористического учения, сообщает zakon.kz.

Учения пройдут 27 апреля 2021 года в период с 8:00 до 11:00.

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Как сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом, учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

Предусмотрены меры ограничения, в т.ч. по движению автотранспорта в районе ледового дворца "Алау".

В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

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