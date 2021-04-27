Ржавую воду с глиной вынуждены пить сельчане в СКО

Ггрязную воду пьют в основном в поселках, где нет водопровода.

Жители села Ташкентка в Северном Казахстане пьют воду из местных колодцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

И хотя в селе есть водонапорная башня — покупать живительную влагу им не по карману. Как сообщили в телеканале, в регионе населенных пунктов с такой проблемой немало. Причем, по данным санврачей, грязную воду пьют в основном в поселках, где нет водопровода.

Пенсионерка Любовь Казанцева говорит, что в их селе такую воду пьют уже больше 15 лет.

Чтобы оценить качество живительной влаги, достаточно лишь посмотреть на стенки сосуда, - говорит женщина.

Недавно поставили водонапорную башню, но покупать воду дорого, а возить далеко. Единственным спасением остаются 2 колодца на всю деревню.

Вода ржавая, соленая здесь в колодцах, с глиной очень много, осадок сильный. Катастрофа здесь с водой. Пользовались вот только колодцами, ходили все в эти грязные колодцы, вода здесь вся стекла и талая и грязь и все, - жалуется Казанцева.

В прошлом году санврачи исследовали более 3 тысяч проб воды по всему Северному Казахстану. Почти 100 из них не соответствовали нормам. В основном превышены показатели по цветности, мутности, ржавчине, минерализации. Причем такую грязную воду люди пьют не из водопроводов, а из скважин и колодцев. Усугубляется ситуация во время паводка, говорят специалисты.

Обеспеченность населения СКО безопасной питьевой водой на данный момент составляет 88,3%. На контроле состоит 109 водопроводов и 475 объектов децентрализованного водоснабжения. В период паводка идет природное увеличение цветности, мутности, общей жесткости, сухого остатка. руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Гульнара Джаксылыкова

Весной жители Петропавловска жалуются и на резкий запах хлора в питьевой воде. По словам специалистов, чтобы не возникло вспышки инфекционного кишечного заболевания ее действительно гиперхлорируют.

Добавить или убавить концентрацию реагентов, либо жидкого хлора, обеззараживаем. Несмотря на то, что мы увеличиваем дозу коагулянтов в паводковый период. Он работает вместе с взвесью и помогает вот этой грязи сесть на дно и дальше идет чистая вода. Остаточного алюминия здесь уже практически нет, - отметила заведующая лабораторией ТОО "Кызылжар су" Вереника Яковлева.

Стоит отметить, что из 640 населенных пунктов Северо-Казахстанской области почти в половине нет центрального водопровода. В акимате говорят, ситуацию потихоньку исправляют. В этом году обещают подключить к водоснабжению больше трех тысяч домов.

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