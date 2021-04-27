Носить защитные маски дома рекомендовали в Индии

За прошедшие сутки в стране был зафиксирован 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом.

Власти Индии считают, что гражданам республики следует начать носить защитные маски дома, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Пришло время начинать носить маски и в иных случаях, [в том числе в тех случаях, когда мы находимся] в наших домах. Раньше мы говорили о том, чтобы носить их [только] вне дома, но, поскольку инфекция распространилась, будет лучше, если мы начнем надевать маски в наших домах, когда мы сидим с кем-то, - сообщил представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии и глава национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 доктор Винод Кумар Пол.

Он подчеркнул, что инфицированному коронавирусом человеку также необходимо носить маску, находясь в доме, чтобы предотвратить заражение других членов семьи.

Безусловно, если [в доме] находится носитель COVID-19, этот человек должен носить маску, но и другим [людям] в помещении необходимо носить маску, - заявил Винод Кумар Пол.

Суточный рост количества инфицированных в Индии пятый день подряд демонстрирует рекордные показатели. За прошедшие сутки в стране был зафиксирован 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом, что стало очередным, пятым подряд мировым максимумом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в понедельник, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17 313 163.

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