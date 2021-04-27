В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 311 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 311 400 случаев, из них:
- в городе Алматы – 51751 (+689),
- в городе Нур-Султан – 43539 (+294),
- в ВКО – 24575 (+68),
- в Карагандинской области – 22586 (+250),
- в Атырауской области – 21575 (+55),
- в Алматинской области – 20491 (+264),
- в Павлодарской области – 20312 (+87),
- в ЗКО – 18734 (+91),
- в Акмолинской области – 17867 (+146),
- в Костанайской области – 14633 (+26),
- в СКО – 13883 (+26),
- в городе Шымкенте – 9022 (+35),
- в Актюбинской области – 8773 (+65),
- в Жамбылской области – 7589 (+57),
- в Мангистауской области – 5501 (+28),
- в Туркестанской области – 5306 (+51),
- в Кызылординской области – 5293 (+52).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2494 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 453,
- в городе Алматы - 620,
- в городе Шымкенте - 50,
- в Акмолинской области - 93,
- в Актюбинской области - 257,
- в Алматинской области - 276,
- в Атырауской области - 96,
- в ВКО - 50,
- в ЗКО - 73,
- в Карагандинской области - 186,
- в Костанайской области - 35,
- в Кызылординской области - 39,
- в Мангистауской области - 26,
- в Павлодарской области - 103,
- в СКО - 72,
- в Туркестанской области - 65.
Всего в стране выздоровели 265 940 человек от COVID-19
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