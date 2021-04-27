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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 311 тысяч

Фото: pexels 27 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 311 400 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 51751 (+689),
  • в городе Нур-Султан – 43539 (+294),
  • в ВКО – 24575 (+68),
  • в Карагандинской области – 22586 (+250),
  • в Атырауской области – 21575 (+55),
  • в Алматинской области – 20491 (+264),
  • в Павлодарской области – 20312 (+87),
  • в ЗКО – 18734 (+91),
  • в Акмолинской области – 17867 (+146),
  • в Костанайской области – 14633 (+26),
  • в СКО – 13883 (+26),
  • в городе Шымкенте – 9022 (+35),
  • в Актюбинской области – 8773 (+65),
  • в Жамбылской области – 7589 (+57),
  • в Мангистауской области – 5501 (+28),
  • в Туркестанской области – 5306 (+51),
  • в Кызылординской области – 5293 (+52).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2494 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 453,
  • в городе Алматы - 620,
  • в городе Шымкенте - 50,
  • в Акмолинской области - 93,
  • в Актюбинской области - 257,
  • в Алматинской области - 276,
  • в Атырауской области - 96,
  • в ВКО - 50,
  • в ЗКО - 73,
  • в Карагандинской области - 186,
  • в Костанайской области - 35,
  • в Кызылординской области - 39,
  • в Мангистауской области - 26,
  • в Павлодарской области - 103,
  • в СКО - 72,
  • в Туркестанской области - 65.

Всего в стране выздоровели 265 940 человек от COVID-19

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