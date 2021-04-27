В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 311 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 311 400 случаев, из них:

в городе Алматы – 51751 (+689),

в городе Нур-Султан – 43539 (+294),

в ВКО – 24575 (+68),

в Карагандинской области – 22586 (+250),

в Атырауской области – 21575 (+55),

в Алматинской области – 20491 (+264),

в Павлодарской области – 20312 (+87),

в ЗКО – 18734 (+91),

в Акмолинской области – 17867 (+146),

в Костанайской области – 14633 (+26),

в СКО – 13883 (+26),

в городе Шымкенте – 9022 (+35),

в Актюбинской области – 8773 (+65),

в Жамбылской области – 7589 (+57),

в Мангистауской области – 5501 (+28),

в Туркестанской области – 5306 (+51),

в Кызылординской области – 5293 (+52).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2494 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 453,

в городе Алматы - 620,

в городе Шымкенте - 50,

в Акмолинской области - 93,

в Актюбинской области - 257,

в Алматинской области - 276,

в Атырауской области - 96,

в ВКО - 50,

в ЗКО - 73,

в Карагандинской области - 186,

в Костанайской области - 35,

в Кызылординской области - 39,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 103,

в СКО - 72,

в Туркестанской области - 65.

Всего в стране выздоровели 265 940 человек от COVID-19

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