Относительная стабилизация: Цой о коронавирусе в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 2 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в зоне высокого эпидемиологического риска находятся 10 регионов - города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская и Павлодарская области.

В зоне среднего эпидриска на сегодняшний день пять регионов - Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Костанайская области и город Шымкент.

В "зеленой" зоне два региона - Туркестанская, Северо-Казахстанская области.

Еженедельная динамика заболеваемости характеризуется снижением темпа роста с 46% с конца марта до 8% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 30% до 8%. Отмечается относительная стабилизация ситуации, - отметил глава Минздрава на заседании правительства.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 2 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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