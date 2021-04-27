Появились новые подробности об алматинском стрелке 

Он участвовал в чеченской войне.

Стали известны новые подробности о стрелке из "Бухар Жырау Тауэрс", сообщает zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, личность стрелка установлена. Им оказался 53-летний гражданин России Руслан Исаев. В Алматы он переехал с семьей с целью трудоустройства в конце прошлого года. Но недавно супруга подала на развод и вместе с четырьмя детьми вернулась на родину. Знакомые не исключают, что у подозреваемого были психические расстройства.

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Он уже имел проблемы с законом. Четыре года назад его обвиняли в похищении отца. Причем заявление подали родные братья, но дело тогда закрыли.

Соседи охарактеризовали Исаева, как конфликтного, часто устраивавшего скандалы.

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По информации телеканала "Астана", соседи рассказывают, что он участвовал в чеченской войне, у него была контузия и он состоит на учете, как лицо, прибывшее "из горячих точек".

По словам жильцов ЖК, поводом для конфликта между стрелком и охранником стала мебель. Она принадлежала погибшему. Работники КСК, якобы, без спроса присвоили ее себе. Попытки вернуть диваны не увенчались успехом. Не договорившись, мужчина достал ружье и произвел выстрел.

Как уверены жильцы домов, это ЧП можно было предотвратить. Если бы КСК обратило внимание на крик души стрелка. Мужчина еще неделю назад вывесил с окна плакаты с бессвязными посланиями.

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24 апреля Руслан Исаев выстрелил в охранника ЖК "Бухар Жырау Тауэрс". Позже он забаррикадировался в своей квартире на 17 этаже, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна и скончался на месте происшествия.

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