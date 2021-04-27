Мамин поручил вакцинировать 20% населения до конца апреля

На сегодняшний день ситуация несколько стабилизировалась.

Премьер-министр Аскар Мамин на заседании Правительства поручил всем регионам придерживаться плана вакцинации и графика поставки вакцин, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день ситуация несколько стабилизировалась. Индекс репродуктивности вируса снизился до 1. Занятость больничных коек также снизилась до 41%, реанимационных до 28%. Поэтому на сегодня самой важной задачей является всеобщий охват наших граждан вакцинацией против коронавируса. По итогам апреля прививки от коронавируса должны получить уже 20% населения, подлежащих вакцинации. Аскар Мамин.

Он отметил, что также важным является строгое соблюдение гражданами требований по ношению масок, соблюдению дистанции и недопущению скопления людей.

Со вчерашнего дня начата работа по масштабированию приложения "Ashyg" на объектах предпринимательства. Теперь в рамках "Ashyg" помимо театров и кинотеатров готовы открыться кафе, рестораны, а также выставки, торгово-развлекательные центры и спортивные объекты, в том числе фитнес-залы. Поэтому работу по приложению "Ashyg" необходимо шире внедрять в бизнес-среде. Оно позволит бизнесу активизировать свою деятельность в условиях введённых ограничений, - заключил глава правительства.

Как сообщает primeminister.kz, к настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения Covid-19 находятся города Нур-Султан и Алматы, Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и Мангистауская области.

Все остальные регионы за исключением Туркестанской и Северо-Казахстанской областей — в "желтой зоне". С 26 апреля начата работа по масштабированию приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства. Теперь в рамках "Ashyq", помимо театров и кинотеатров, готовы открыться кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и спортивные объекты, в т.ч. фитнес-залы.

Ранее на заседании правительства выступил министр здравоохранения, который рассказал об эпидемиологической ситуации в стране.

Тамиля Языкова, Нур-Султан

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