Пропавшую девочку нашли в заброшенном доме с незнакомым мужчиной

Приложение zakon.kz
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По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Каражале пропала девочка. Ее нашли в заброшенном доме, рядом с ней находился мужчина, сообщает zakon.kz.
26 апреля в 22.26 часов в дежурную часть отдела полиции города Каражал поступило заявление от женщины об исчезновении ее малолетней дочери, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В ходе поисков в заброшенном доме был установлен 55-летний житель города, рядом с которым находилась малолетняя девочка.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится оперативно-следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы.
Задержанный водворен в ИВС.
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