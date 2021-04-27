В каких городах Казахстана заполнены больницы

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Максимальная занятость реанимационных коек отмечается в Западно-Казахстанской области - 57%, городах Алматы - 55% и Нур-Султан - 54%.
По состоянию на 27 апреля занятость инфекционных коек по республике составляет 41%, реанимационных коек - 28%, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
Максимальная занятость инфекционных коек отмечается в Кызылординской области - 58%, городе Алматы - 57%, Алматинской области - 57%, городе Нур-Султан - 56%, - отметил глава Минздрава.
Резервный коечный фонд составляет 62 тыс. коек, из них 9 700 - чисто инфекционные.
На сегодня резервный фонд составляет уже 26 122 коек, задействованы инфекционные стационары, отделения многопрофильных больниц во всех регионах, за исключением Актюбинской, Костанайской областях и города Шымкент, - добавил он.
Максимальная занятость реанимационных коек отмечается в Западно-Казахстанской области - 57%, городах Алматы - 55% и Нур-Султан - 54%.
Ранее министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, ситуация относительно стабилизировалась.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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