Спикер Сената заболел коронавирусом

Буду следовать всем рекомендациям врачей.

Маулен Ашимбаев заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом спикер Сената написал на странице в Facebook.

Дорогие друзья! Несмотря на все меры предосторожности, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Но симптомов нет. Буду следовать всем рекомендациям врачей. Находясь на самоизоляции, продолжаю работать дистанционно. С коллегами из Сената мы постоянно на связи. К сожалению, ситуация с пандемией еще не стабилизировалась. Нам всем нужно беречь себя и своих близких. Берегите себя, - отметил он.

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