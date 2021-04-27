Всеобщее декларирование в РК: когда и о каком имуществе нужно отчитаться

Теперь гражданам не нужно отражать в декларации имущество, зарегистрированное в госорганах и информацию о деньгах в банках второго уровня.

В Казахстане в 2021 году стартовало всеобщее декларирование. Предусмотрено его проведение в четыре этапа. В рамках первого этапа, с 1 января 2021 года, декларацию о доходах и имуществе сдают государственные служащие и лица, приравненные к ним и их супруги. Как рассказал на заседании правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, декларацию о доходах можно не предоставлять, если у физлица не было движения по активам и доходам, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Жамаубаева, для упрощения декларирования приняты законодательные меры по уточнению перечня имущества, подлежащего декларированию и исключению обязательства по предоставлению ежегодной краткой декларации.

Теперь гражданам не нужно отражать в декларации имущество, зарегистрированное в госорганах и информацию о деньгах в банках второго уровня. Эти данные в автоматическом режиме поступают в Интегрированную базу данных министерства. При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется "входная" декларация об активах и обязательствах, - сказал он.

При этом сроки предоставления декларации составляют на бумажном носителе - не позднее 15 июля; в электронном виде - не позднее 15 сентября.

Декларация предусматривает сведения о транспортных средствах (прим. ред.: касается имущества за пределами Казахстана), долях участия в юридическом лице, недвижимости, зарегистрированных в иностранном государстве и денежных средствах в иностранных банках. Также декларация содержит данные об имуществе в Казахстане и за ее пределами, это ценные бумаги; доля в жилом здании; инвестиционное золото и так далее. Лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, в последующем должны предоставлять декларацию о доходах и имуществе. При этом, декларацию о доходах и имуществе можно не представлять если у физлица не было движения по активам и доходам, - заключил министр.

Декларацию об активах и обязательствах в 2021 году сдают:

- лица, занимающие ответственную госдолжность, и их супруги;

- лица, уполномоченные на выполнение госфункций, и их супруги;

- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, и их супруги;

- лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным ЗРК "О выборах в РК" и ЗРК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в РК", "О страховой деятельности", "О рынке ЦБ".

Читайте также: Памятка по всеобщему декларированию доходов и имущества физических лиц на 2021 год

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!