Семью "убил" молодой водитель в Актобе

Установлено, что водитель получил водительское удостоверение в конце 2020 года.

В Актобе произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП Актюбинской области, авария произошла 25 апреля. В 21.10 по ул. Арынова напротив "СИ-5" 19-летний водитель Hyundai Solaris на нерегулируемом пешеходном переходе сбил семейную пару.

В результате ДТП 27-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 29-летний супруг госпитализирован в реанимационное отделение БСМП Актобе, где на следующий день скончался. Установлено, что водитель получил водительское удостоверение в конце 2020 года. По данному факту проводится расследование, - сообщили в полиции.

По словам начальника ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова, для предотвращения такого рода ДТП и водителю и пешеходу необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Водитель должен всегда двигаться с такой скоростью, чтобы можно было среагировать, если пешеход внезапно вышел на дорогу. Перед пешеходным переходом нужно заранее снижать скорость и всегда уступать пешеходам.

С начала года в Актюбинской области на пешеходных переходах произошло 12 ДТП, два пешехода погибли и 13 получили травмы.

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