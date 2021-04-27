Рабочий погиб на стройке в Алматы, где "летал" трактор

В полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование.

На стройке в Алматы погиб молодой рабочий, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщается, что на стройке гостиницы по ул. Нурмакова, 81 погиб 19-летний строитель.

При этом местные жители пишут, что неоднократно указывали на нарушения техники безопасности на этой стройке. Чего стоила переброска тяжелой техники с места на места краном, прямо над головам пешеходов.

И сварка в снег, и бетон разливали на Калинина, все машины в бетоне были, и трактор над головами ничего не подозревающих прохожих, и стрелы над детской площадкой, и бетон они любят лить до 4х утра, а котлован рыли вообще до часа ночи! - пишут местные жители.

В полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 156 УК РК, то есть "Нарушение правил охраны труда". В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту управлением государственной инспекции труда и миграции проводится проверка, по результатам которой по делу будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности, - отметили в полиции.

В апреле на этой стройке запечатлели, как тяжелую технику кран переносил прямо над головами пешеходов и машинами. В Комитете промышленной безопасности МЧС РК тогда сообщили, что специалисты из территориального департамента побывали на месте инцидента, но попасть на стройплощадку им не удалось, так как там никого не было после 18:00. Руководителя компании собирались пригласить на беседу по этому случаю.

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