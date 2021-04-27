Массовые беспорядки в Кордае: суд близится к завершению

Защиту обвиняемым обеспечили порядка 60 адвокатов.

В Таразе близятся к завершению судебные разбирательства по резонансному уголовному делу о массовых беспорядках в Кордайском районе.

27 апреля 2021 года в специально оборудованном зале в здании следственного изолятора города Тараз №13 суд приступил к процессу оглашения приговора обвиняемым по уголовному делу, связанному с массовыми беспорядками, произошедшими в феврале 2020 года в Кордайском районе.

Процесс проходит в открытом формате с участием родственников подсудимых и средств массовой информации.

Для представителей СМИ оборудован отдельный зал в здании городского суда №2 с онлайн трансляцией процесса.

К ответственности за причастность к инциденту привлечен 51 обвиняемый, которым инкриминируются статьи за "призывы к массовым беспорядкам", "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, транспортировке, ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "вымогательстве", "разбое", "убийстве", "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Защиту обвиняемым обеспечили порядка 60 адвокатов.

Напомним, что ночью 7 февраля в селах Масанчи, Сортобе и Аухатты Кордайского района прошли массовые беспорядки, в результате которого погибли 11 человек. Возбуждено более 120 уголовных дел.

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