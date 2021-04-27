Глава крестьянского хозяйства рассказала о создании семейного бизнеса

Наш семейный бизнес был создан три года назад - Курбангуль Султанбаева.

Льготные кредиты по линии Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства дают возможность фермерам расширить хозяйство и предоставить работу замлякам.

Курбангуль Султанбаева трудится в Мартукском районе Актюбинской области. Она - глава крестьянского хозяйства "Жантай". Как и все животноводы, Курбангуль работает в режиме нон-стоп.

Но в этом году у нее появились каникулы, причем на целых два года. Льготный период протяженностью 24 месяца предоставил ей Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства по договору кредитования.

Наш семейный бизнес был создан три года назад. Когда период становления был пройден, мы решили расширяться, - рассказывает глава КХ "Жанай". – Понимая, что своих средств на закуп племенного скота не хватит, решили взять кредит в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства.

Переживали, конечно: 27 миллионов тенге - сумма большая. Но условия были хорошие: стандартный пакет документов, низкий процент и долгий срок.

Главным преимуществом займа для нас стала возможность погашать кредит раз в полгода. Также нам предоставили каникулы, что позволяет начать выплаты спустя два года, за счет реализации первого приплода. В качестве залога приняли сельское жилье.

Фонд финансовой поддержки продолжает льготное кредитование предпринимателей во всех регионах страны. В этом году более 12 тысяч казахстанцев получат 63 млрд тенге на реализацию проектов в сфере малого бизнеса.

Основную долю составит кредитование в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек". Большая часть займов выделяется на стартап-проекты.

Финансирование осуществляется на следующие цели: развитие животноводства, растениеводства, сельского предпринимательства, переработка и хранение сельхозпродукции.

Предприниматели могут получить микрокредиты на сумму до 4, 6, 12 млн тенге сроком до 6,5 лет. Кредитуются также проекты, реализуемые в городах: сумма займа по ним составляет до 16-20 млн тенге.

Ставка вознаграждения – 6 % годовых, при этом эффективная ставка не превышает 6,7 % годовых. Для многодетных и малообеспеченных семей ставка вознаграждения – 4 % годовых, эффективная ставка не превышает 4,7 % годовых.

Также действует программа, направленная на развитие животноводства. Займы до 30 млн тенге выдаются на 10 лет по ставке вознаграждения 16 % годовых, эффективная ставка вознаграждения – не выше 18,4 % (10 % из которых выплачивает государство в виде субсидий).

На кредитные средства мы закупили 30 коров молочной красно-степной породы и 30 мясо-молочных симменталов, - продолжает Курбангуль. – Сейчас у нас в стаде 160 коров, 100 из них отелились.

Молодняк сразу же отделили в сухое теплое помещение. Ухаживаем за телятами с соблюдением всех зоотехнических и ветеринарных норм. А как же иначе, ведь это наша подушка безопасности и гарантия бесперебойных выплат по кредиту. Молоко ежедневно сдаем на перерабатывающий молокозавод в Актобе.

Конечно, без поддержки государства это вряд ли удалось. Теперь хотим заняться делом профессионально: улучшаем качество поголовья, внедряем научные методы. В хозяйстве есть свой финансист-экономист – мой деверь Курманбек. Скоро будет и собственный ветеринар - племянник Нурдаулет заканчивает ЗКАУ имени Жангир хана.

По хозяйству помогают 5 рабочих из числа местных жителей. Для них строим дом, ведь они живут здесь почти круглый год. Незаменимому пастуху Калдымырзе помогли приобрести жилье в райцентре, куда он перевез семью из Андреевки. Электричество есть, скоро проведем газ. Зарплату платим вовремя, люди довольны.

По словам директора Актюбинского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Гульжанат Ергазиной, в этом году планируется выдать более 3 миллиардов тенге на реализацию порядка тысячи проектов, в том числе 1,6 млрд – по Программе "Енбек". На сегодня уже 35 предпринимателей получили 143 млн тенге, что помогло им открыть или расширить собственное дело.

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