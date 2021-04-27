30-летие Независимости: Жасотановцы запустили акцию "30 добрых дел"

За счет средств фонда также было поддержано более 2 тысяч медицинских работников.

Молодые активисты партии Nur Otan запустили новое волонтерское движение "Biz Birgemiz!". Сегодня в ходе стартовавшей общереспубликанской акции "30 добрых дел" жасотановцы организовали раздачу "пакетов благодарности" для медицинских работников столицы и других регионов страны. В каждом из них - набор полезных продуктов, богатых витаминами.

По информации пресс-службы партии, новое движение призвано объединить всех активных и неравнодушных молодых людей страны, а также поддержать тех, кто занимается волонтерской деятельностью. В рамках 5-летней программы "Жастар-Отанға!" в волонтерство планируется вовлечь до 100 тысяч человек.

Наше волонтерское движение символично носит название инициированной Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым акции по поддержке граждан в период карантина. В прошлом году в рамках "Biz Birgemiz!" было привлечено более 5 тысяч волонтеров. Сейчас мы планируем продолжить системную работу с этой молодежью в рамках акции "30 добрых дел". Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, как вы знаете, также указал на необходимость продолжать работу по поддержке волонтерских организаций, подчеркнув, что развитие волонтерской деятельности, поддержка благотворительности и меценатства – долгосрочный приоритет государства, - отметил руководитель "Jas Otan" Нуржан Жетписбаев.

В рамках акции "30 добрых дел", приуроченной к празднованию 30-летия Независимости, каждый месяц будет посвящен определенной тематике: май – "Bіrlіk", июнь – "Shapaǵat", июль – "Baqytty otbasy", август – "Damý", сентябрь – "Bіlіm", октябрь – "Ómіr syıla", ноябрь - "Sana", декабрь – "Egemendіlіk".

Напомним, что ранее по поручению Елбасы, Лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева общественным фондом "Birgemiz" прямой финансовой поддержкой было охвачено более 650 тысяч нуждающихся семей или 2,2 млн казахстанцев.

За счет средств фонда также было поддержано более 2 тысяч медицинских работников, построено несколько десятков новых домов для пострадавших от подтопления жителей Мактаарала.

В целом, в рамках акции #BizBirgemiz почти 320 тысяч семей были обеспечены продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости. 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения бесплатно передано 5 миллионов масок.

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