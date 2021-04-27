Уровень радиации проверили в районе Семипалатинского полигона

На сегодняшний день обследовано около 90% территории полигона.

Национальный ядерный центр РК в этом году планирует завершить обследование радиоактивного загрязнения земель Семипалатинского испытательного полигона, передает zakon.kz.

Национальный ядерный центр РК начал выполнять работы по исследованию влияния ядерных испытаний на территорию полигона и вблизи него в 2008 году. Специалисты изучают состояние воды, воздуха, растений и животного мира. Некоторые методы исследования разработаны Национальным ядерным центром РК. На сегодняшний день обследовано около 90% территории полигона, - сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Как отмечается, мониторинг состояния окружающей среды позволяет вовремя обнаруживать негативные изменения радиационной обстановки, влияющие на безопасность окружающей среды и населения.

Для изучения воздушной и водный среды на территории полигона и за его пределами созданы пункты мониторинга, на которых проводится отбор проб для дальнейшего анализа в специальных лабораториях. В настоящее время существует 4 пункта мониторинга воздушной среды и 8 пунктов мониторинга водной среды.

Всего планируется создать 22 пункта мониторинга.

Результаты проводимого мониторинга показали, что максимальные содержания радиоактивных элементов в воздухе обнаружены непосредственно в месте проведения ядерных испытаний.

По данным ведомства, вне загрязненных участков полигона присутствие "долгоживущих" радиоактивных элементов (америций, цезий или стронций) не обнаружено.

В результате мониторинг показал, что в целом текущее радиационное состояние воздушной и водной среды на полигоне и за его пределами стабильное и опасности для населения не представляет. Исключение составляют радиоактивно загрязненные участки испытательных площадок, где были проведены ядерные испытания, - отметили в Минэнерго.

В 2021 году исполняется 30 лет с момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона.

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