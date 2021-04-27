Правила принудительной химической кастрации в отношении педофилов разработали в РК

В случае продолжения отказа химкастрация производится принудительно с применением физической силы и специальных средств.

Министерство здравоохранения РК разработало Правила применения принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации, передает zakon.kz.

В частности, правила определяют порядок применения химической кастрации в отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Так, администрация Учреждения уголовно-исполнительной системы в отношении таких осужденных проводит следующие мероприятия:

с момента поступления в УУИС осужденного или получения решения суда о химкастрации в течение 3 рабочих дней: - направляет в организацию ПМСП письменную заявку на получение антиандрогенного препарата с приложением копии решения суда;- осуществляет постановку на диспансерный учет у врача-психиатра лечебно-профилактического учреждения УИС; в течение 7 рабочих дней с момента поступления осужденного проводит лабораторно-инструментальное обследование осужденного для определения оценки состояния здоровья; при установлении медицинских противопоказаний для введения антиандрогенного препарата в течение 10 рабочих дней:- уведомляет организацию ПМСП о невозможности применения химкастрации;- вносит в суд представление о прекращении химкастрации в соответствии со статьей 96 УК; при отсутствии противопоказаний у осужденного для проведения химкастрации, с момента поступления антиандрогенного препарата индивидуальный график его введения составляется в течение 5 рабочих дней; обеспечивает проведение процедур введения антиандрогенного препарата в соответствии с индивидуальным графиком (при отсутствии медицинских противопоказаний); обеспечивает контроль за психическим и соматическим состоянием осужденного до и после введения антиандрогенного препарата; в течение 1 месяца с момента получения решения суда о назначении химкастрации создает специальную психиатрическую комиссию (СПК), в состав которой включаются врачи: психиатр, эндокринолог, уролог и терапевт (врач общей практики); организует обследование осужденного (определение уровня гормонов, физикальные данные, общеклинические анализы) с представлением материалов на заседание СПК, которое проводится не реже одного раза в 6 месяцев для решения вопроса о необходимости продления, изменения и прекращения химкастрации в соответствии с требованиями статьи 96 УК.

При отказе осужденного от процедуры химкастрации составляется соответствующий протокол, отказ фиксируют на видеозапись и предупреждают осужденного о том, что в данном случае химкастрация будет применена к нему в принудительном порядке, а также о наличии уголовной ответственности.

В случае продолжения отказа химкастрация производится принудительно с применением физической силы и специальных средств.

За 5 рабочих дней до освобождения осужденного УУИС извещает организацию ПМСП и территориальный орган внутренних дел по месту жительства с направлением соответствующего решения суда.

После поступления от УУИС письменной заявки на получение антиандрогенного препарата организация ПМСП представляет с 1 по 5 число каждого месяца соответствующего финансового года единому дистрибьютору заявки или дополнительные заявки на закуп, с указанием наименований лекарственных средств, их количества и графиков поставки согласно порядка организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, определяемого Правительством РК.

С момента получения антиандрогенного препарата в течение 3 рабочих дней организация ПМСП принимает меры по его передаче в УУИС.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 13 мая.

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