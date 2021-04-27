Правила принудительной химической кастрации в отношении педофилов разработали в РК

Приложение zakon.kz
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В случае продолжения отказа химкастрация производится принудительно с применением физической силы и специальных средств.
Министерство здравоохранения РК разработало Правила применения принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации, передает zakon.kz.
В частности, правила определяют порядок применения химической кастрации в отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Так, администрация Учреждения уголовно-исполнительной системы в отношении таких осужденных проводит следующие мероприятия:
При отказе осужденного от процедуры химкастрации составляется соответствующий протокол, отказ фиксируют на видеозапись и предупреждают осужденного о том, что в данном случае химкастрация будет применена к нему в принудительном порядке, а также о наличии уголовной ответственности.
В случае продолжения отказа химкастрация производится принудительно с применением физической силы и специальных средств.
За 5 рабочих дней до освобождения осужденного УУИС извещает организацию ПМСП и территориальный орган внутренних дел по месту жительства с направлением соответствующего решения суда.
После поступления от УУИС письменной заявки на получение антиандрогенного препарата организация ПМСП представляет с 1 по 5 число каждого месяца соответствующего финансового года единому дистрибьютору заявки или дополнительные заявки на закуп, с указанием наименований лекарственных средств, их количества и графиков поставки согласно порядка организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, определяемого Правительством РК.
С момента получения антиандрогенного препарата в течение 3 рабочих дней организация ПМСП принимает меры по его передаче в УУИС.
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 13 мая.
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