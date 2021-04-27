Почти 3,9 млрд тенге составила чистая прибыль "KazakhExport" за 2020 год

Нам удалось сохранить эффективность всех бизнес-процессов - Руслан Искаков.

Опубликована аудированная отчетность АО Экспортная страховая компания "KazakhExport" за 2020 год.

Согласно отчету, в 2020 году активы АО "ЭСК "KazakhExport" по сравнению с 2019 годом выросли на 39%: с 88,2 млрд тенге до 122,9 млрд тенге.

Кроме того, почти на 63% увеличилась сумма чистой прибыли Общества. Если по итогам 2019 года АО "ЭСК "KazakhExport" заработало около 2,4 млрд, то в 2020 году – почти 3,9 млрд тенге. Основной доход составили страховые премии.

Собственный капитал АО "ЭСК "KazakhExport", составлявший годом ранее 79,2 млрд тенге, вырос до 109,4 млрд тенге.

Решением Единственного Акционера АО "Национальный управляющий Холдинг "Байтерек" от 21 апреля 2021 года 70% от чистой прибыли АО "ЭСК "KazakhExport" по итогам 2020 года будет направлено на выплату дивидендов. Сумма дивидендов составляет более 2,7 млрд тенге.

Несмотря на сложности коронакризисного периода, нам удалось сохранить эффективность всех бизнес-процессов. На ежемесячной основе мы оцениваем актуальность ситуации в части возможного негативного влияния внешней конъюнктуры на финансовые и риск показатели. Помимо анализа отдельных заемщиков, проводится оценка инвестиционного портфеля в целом в отношении концентрации кредитов и рыночных рисков, – отметил председатель правления АО "ЭСК "KazakhExport" Руслан Искаков.

Подробнее ознакомиться с аудированной финансовой отчетностью Общества можно на веб-сайте АО "ЭСК "KazakhExport" по ссылке.

Справочно:

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") - подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

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