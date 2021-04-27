Назначен глава Комитета по делам строительства и ЖКХ

Им стал Тимур Карагойшин.

Тимур Карагойшин назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Тимур Карагойшин родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества.

Квалификация по специальности — инженер-строитель, юрист-эксперт.

Трудовую деятельность начал в 1978 году.

В1985-1991 гг. — мастер, прораб передвижных механизированных колонн.

В 1991-1994 гг. — директор хозрасчетного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро Комитета по архитектуре и строительству Уральского облисполкома, Фурмановское малое предприятие "Саулет".

В 1994-1996 гг. — заместитель главы Жалпакталской районной администрации ЗКО.

В 1996-2001 гг. — гл. специалист, заместитель директора по дорфонду Уральского казенного предприятия "Оралавтодор".

В 2001-2002 гг. — директор Западно-Казахстанского областного центра.

В 2002-2005 гг. — и.о. начальника; начальник Управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования, заместитель директора; директор Департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по ЗКО.

В 2005-2007 гг. — заместитель акима г. Уральск.

В 2007-2008 гг. — директор филиала АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", дирекция по проектированию и капитальному строительству.

С октября по ноябрь 2008 г. — советник акима ЗКО. В 2009-2010 гг. возглавлял коммерческую организацию.

С января по июль 2011 г. — советник ректора Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

В 2011-2013 гг. — директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области.

С апреля по ноябрь 2013 г. — руководитель Управления сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

В 2013-2016 гг. — первый заместитель; и.о. генерального директора РГП "Госэкспертиза".

С июня 2016 г. и по настоящее время занимал должность генерального директора РГП на ПХВ "Госэкспертиза".

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