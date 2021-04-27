Что будет, если плохо спать после тренировок

Плохой сон после тренировок вредит мозгу

Сон у людей, активно занимающихся физической нагрузкой, а также профессиональных спортсменов сильно отличается от сна обывателя не только качеством, но и некоторыми физиологическими показателями. Чем опасна нехватка сна для спортсменов, узнал корреспондент zakon.kz.

Ученые Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова провели исследование нейрофизиологических особенностей сна спортсменов. Как подчеркивают специалисты, нехватка сна невероятно опасна для здоровья. Особенно важна роль исследований сна с точки зрения нейрофизиологии, поскольку в процессе сна задействованы многие подкорковые структуры головного мозга. Также необходимо учитывать, что мозг принимает некоторые решения во время сна. Важно подчеркнуть, что головной мозг, при погружении организма в состояние сна, сортирует воспоминания и создает ассоциации.

Ассистенты кафедры физической культуры Гульнур Рахметова и Наталья Переверзева и студент общей медицины 3 курса Ескендир Гасанов в своем исследовании отмечают, что это имеет значение при запоминании и анализе различных спортивных техник во время тренировок и при физических нагрузках, поскольку адаптация спортсменов имеет свои биофизические критерии.

В рамках исследования среди профессиональных спортсменов и студентов кафедры физической культуры КазНМУ имени Асфендиярова был проведен полунатурный эксперимент с целью оценить когнитивные и физические способности исследуемой и контрольной групп. Также было проведено анкетирование участников с последующим расчетом статистических показателей. В составе опытной группы было 25 человек, в контрольной — 5.

Ученые выяснили, что часть спортсменов, тренирующихся вечером – ложатся спать не в момент необходимости, а только когда завершат тренировку, доводя себя до изнеможения. Между тем, как подчеркивает ассистент кафедры физической культуры Гульнур Рахметова, под моментом необходимости подразумевается физиологический предел.

Человек не всесилен, и существует индивидуальные ограничения в нагрузках, после предела которых человек может навредить себе. В основном, это относится к спортсменам, которые упорно тренируются невзирая на усталость, иногда даже пренебрегая отдыхом. Если тренировки проходят вечером, то спортсменам важно учитывать свои анатомо-физиологические особенности, чтобы тренировка была не просто эффективной, но и не навредила. Нормальным считается сон более 8 часов, желательно в ночное время. Эволюционно так сложилось, что человек спит ночью, тогда происходит восстановление и выработка некоторых гормонов. В связи с чем, рекомендуем спортсменам проводить тренировки утром или днем, но не вечером, ложиться спать не позднее 22:00 и подходить к графику тренировок строго индивидуально, учитывая физиологические возможности, - сказала она.

Ученые выяснили, что в организме испытуемых произошли метаболические изменения - уменьшение болевого порога, повышение уровня глюкозы и альбуминов в крови спортсменов, что также заметили зарубежные коллеги. У контрольной группы таких изменений не наблюдалось. Это сказалось на общем состоянии исследуемых, обусловленным прерывистым сном – сон опытной группы не соответствовал нормальному. Такие нагрузки снизили не только физические показатели, показывая плохие результаты во время нормативов, но и когнитивные способности опытной группы – они с меньшим успехом справлялись с поставленными логическими задачами и простыми математическими тестами.

Подчеркивается, что уменьшение болевого порога вследствие недостаточного сна чревато повышенным воздействием внешнего фактора на организм, из-за чего спортсмен может не почувствовать некоторых микротравм и тем самым навредить себе, продолжая тренировку или участие в соревновании.

Повышение уровня глюкозы может привести к гипергликемии и тем самым повредить сосуды, нарушив микроциркуляцию в тканях. Повышение самой большой фракции белков в крови - альбуминов, может привести к гиперпротеинемии, повышению онкотического давления в крови и за счет гиперволемии повысит нагрузки на сердце, а также может спровоцировать у спортсменов развитие артериальной гипертензии.

Поэтому ученые рекомендуют следующее: нужно вовремя ложиться спать ночью, отрегулировать питание, индивидуально подходить к составлению графика тренировок, и конечно же, не забывать об отдыхе и восстановлении организма после нагрузок.

Профессиональный спортсмен всегда найдет время и место, чтобы тренироваться, а для любителей достаточна либо длительная прогулка, либо небольшая тренировка в домашних условиях. Сон очень важен для восстановления организма после или до физической нагрузки, - резюмировала Рахметова.

Альберт Ахметов

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