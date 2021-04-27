Водители автобусов не вышли на работу в Талдыкоргане

Им задолжали зарплату за 4 месяца.

Акцию протеста устроили водители автобусов в Талдыкоргане, передает zakon.kz.

Утром в соцсетях появилась информация о том, что водители общественного транспорта устроили забастовку. Они требовали заключения с ними трудового договора касательно работы с валидатором, выплаты зарплаты с января 2021 года, погашения задолженности по социальным отчислениям.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Хамитжанов прокомментировал ситуацию.

Он сообщил, что 27 апреля водители автобусов предприятия ТОО "Ак Нар А" и ТОО "Жан-Ел" не вышли на работу в знак протеста: они требуют выплатить им заработную плату за четыре месяца с начала текущего года.

Это не первый случай, когда в городе из-за внутренних проблем предприятия горожане сталкиваются с отсутствием автобусов в городе. Всего на линию не вышли автобусы по 11 маршрутам - 71 автобус. Задолженность предприятий ТОО "Ак Нар А" и ТОО "Жан-Ел" перед водителями образовалось по непонятным акиматом города Талдыкоргана причинам, так как в целях финансовой поддержки предприятия акиматом ежеквартально, своевременно осуществляется оплата за услуги транспорта по перевозкам многодетных матерей на общественном пассажирском транспорте. Таким образом, оплата за провоз многодетных за два квартала осуществлена в полном объеме, - пояснил Хамитжанов.

Он также сообщил, что проведено совещание с участием представителей управления инспекции труда по Алматинской области, прокуратуры Талдыкоргана и руководством вышеуказанных ТОО. Принято решение провести проверку деятельности предприятий.

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