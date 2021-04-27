"Град ударов". Мужчина напал на студента в Алматы

Проводится досудебное расследование.

В Алматы неизвестный напал на студента в подъезде, сообщает zakon.kz.

Об инциденте на странице в Facebook написала Асем Караулова. По ее словам, все произошло 21 апреля в подъезде дома в районе Тастака.

Этот человек беспричинно на напал на моего сына. Когда мой сын выходил из подъезда, он просто сразу получил удар в нос. Дальше на него просто обрушился град ударов. Сын видел его в тот момент впервые. Я могу только предполагать, что возможно, это наркоман, прорывавшийся в наш подъезд за закладкой. В нашем подъезде его никто не знает. Никакой информации о нем нет. Есть видео момента нападения, и мы в полицию обращались, написали заявление, - отметила она.

Автор отмечает, что участковый отреагировал на заявление фразой "Делайте, что хотите."

Может его кто-то узнает? Человек явно опасен и вполне возможно, что завтра он беспричинно нападет на вас или на ваших детей. На вид ему до 25-30 лет, европейский тип внешности, рост около 180 см, телосложение обычное, волосы и борода светлые, - добавила Караулова.

В полиции города отметили, что проводится досудебное расследование.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и Отделом полиции при УП Алмалинского района уже проводится досудебное расследование. По завершению расследования от органа уголовного преследования в обязательном порядке поступит информационное сообщение о принятых мерах, - сказал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

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