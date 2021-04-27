Сколько преступлений выявила Антикоррупционная служба за год

В целом же отмечается динамика снижения коррупционных преступлений.

В Национальном докладе о противодействии коррупции за 2020 год представлена статистика по коррупционным преступлениям, передает zakon.kz.

Так, Антикоррупционной службой зарегистрировано 1632 преступления, против 1717 в 2019 году (-5%).

Аналогичная работа проводится также по линиям и других силовых структур. Силами Министерства внутренних дел выявлено 342 факта коррупции, Комитетом национальной безопасности РК – 89 фактов, органами прокуратуры – 78 коррупционных преступлений, а службой экономических расследований – 21.

В целом, благодаря системной превентивной работе количество зарегистрированных правоохранительными и специальными госорганами фактов коррупции снизилось на 2,4%, в сравнении с 2017 годом – на 10,6%, - отмечается в докладе.

При этом наиболее распространенными коррупционными преступлениями является получение взятки – 568 фактов, дача взятки – 624, мошенничество – 316.

Всего по зарегистрированным Антикоррупционной службой коррупционным фактам осуждено 722 лица, среди которых 144 руководителя.

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