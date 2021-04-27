Адвокат Джорджа Флойда требует посмертного помилования для клиента

В 2004 году Флойд был приговорен к тюремному заключению по делу о хранении наркотиков.

Адвокат из Техаса Эллисон Мэтис подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", в 2004 году Флойд был приговорен к тюремному заключению по делу о хранении наркотиков, раскрытому в ходе операции с участием полицейского Джеральда Гоинса. Тогда афроамериканец признал свою вину и провел 10 месяцев за решеткой.

Защитник настаивает на том, что Флойд дал признательные показания, так как понимал, что суд встанет на сторону Гоинса, и хотел избежать более сурового наказания. Позднее офицер полиции был обвинен в убийстве невинных людей в ходе рейда. Также в ходе следствия стало известно, что его показания в рамках различных уголовных дел были ложными. После этого многие дела с его участием были пересмотрены. Сам правоохранитель не согласился ни с одним из обвинений.

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Речь идет о том, чтобы почтить память Джорджа Флойда, а также об исправлении архивов штата Техас. Мы не можем быть уверены в честности обвинений, поступивших от офицера Гойнса. Джордж Флойд страдал от рук коррумпированной и расистской системы на протяжении всей своей жизни, а не только в конце, — подчеркнула Маттис.

По данным "Газета.ру", дело Флойда поступит на повторное рассмотрение специализированному совету штата, занимающемуся вопросами помилований и условных освобождений, после чего помилование должен заверить своей подписью губернатор Техаса Грэг Эбботт.

В свою очередь в окружной прокуратуре поддержали прошение Мэттис.

Флойд был осужден только лишь на основании слов Джеральда Гоинса, полицейского, которому мы больше не можем верить. Мы полностью поддерживаем ходатайство о том, чтобы губернатор теперь помиловал Джорджа Флойда по этому делу, — отметил прокурор округа Харрис Ким Огг.

20 апреля присяжные в суде американского Миннеаполиса признали бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда. Шовин обвинялся в убийстве второй и третьей степени и в непредумышленном убийстве второй степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

В конце мая прошлого года Шовин при задержании Флойда применил удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец скончался. На фоне смерти Флойда в Штатах произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

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