Цифровую ипотеку запускают для казахстанцев BI Group и Altyn Bank

Ипотека нового поколения создана специально для удобства клиентов и значительно сократит процесс одобрения с нескольких дней до 30 минут, без посещения банка.

Altyn Bank и холдинг BI Group заключили соглашение о сотрудничестве по цифровизации ипотеки, передает корреспондент zakon.kz.

Документ подписали заместитель Председателя Правления АО "Altyn Bank" Жанара Айкимбаева и руководитель по развитию финансовых технологий BI Group Нурлан Онгарбаев.

По словам Нурлана Онгарбаева, компания BI Group продолжает цифровизацию на всех этапах клиентского сервиса, и Altyn Bank - первый партнер, который поддержал инициативу данный проект.

Оформление ипотеки - достаточно сложный и трудоемкий процесс. По нашим данным, это занимает от 20 до 30 дней. В некоторых случаях клиентам даже приходится оформлять отпуска для этих целей. Однако новый продукт, который мы запускаем, позволит, не выходя из дома, не приходя в офис банка, оформить ипотеку. На первом этапе это будет занимать 5 дней, в дальнейшем мы видим потенциал сокращения срока ипотеки до 1 дня, — подчеркнул Нурлан Онгарбаев.

Как объяснили на пресс-конференции, механизм довольно прост в применении. Клиентам надо на сайте BI Group выбрать квартиру. На сегодняшний день доступно 17 объектов или более 1,5 тысяч квартир, подать заявку на сайте компании, получить моментальное решение — максимум за 30 минут. Объекты для потенциальных клиентов доступны в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и Атырау.

Сам Altyn Bank эксклюзивно предоставил BI Group условия, которых на рынке нет. Программа позволяет оформить кредит в Altyn Bank по ставке:

- От 0,1% на срок до 12 месяцев

- От 13,5% на срок до 20 лет.

- Максимальная сумма займа — 35 млн тенге.

- Без комиссий банка.

Сегодня мы первые среди банков, кто предлагает полностью цифровое решение по ипотеке, начиная с момента принятия решения по заемщику до выдачи кредита... Мы понимаем сложную ситуацию с пандемией, может быть, кому-то нужно находиться дома, а кто-то боится выходить, поэтому этот путь для клиента должен быть удобен. Это действительно инновационный продукт, так как клиент не присутствует в банке, нет необходимости подписывать документы вручную, чтобы процесс был удобным и быстрым, - сообщила заместитель председателя правления АО "Altyn Bank" Жанара Айкимбаева.

При одобрении заявки банком клиент получит SMS и ссылку на регистрацию в цифровом банке Altyn-i. В личном кабинете ему необходимо будет подтвердить оформление ипотеки и заключить банковский договор. Банк сам переведет деньги застройщику и уведомит об этом клиента по SMS.

Мы видим повышение интереса к онлайн-сервисам. Сегодня в BI Group 90% сделок клиент подписывает через приложение BIG App. Пандемия изменила мир и поведенческую модель людей. Даже с учетом массовой вакцинации онлайн-сервисы останутся востребованными. В Нур-Султане и в Алматы 25-35% клиентов — это иногородние граждане. Теперь им нет необходимости тратить время и средства на поездку в город, аренду отеля или квартиры. Все, что нужно — это гаджет, подключенный к интернету, — объяснил руководитель по развитию финансовых технологий BI Group Нурлан Онгарбаев.

В компании напомнили, что по итогам 2020 года в BI Group доля ипотечных кредитов составила 20%, с учетом повышения спроса на рынке недвижимости компания прогнозирует увеличение доли ипотеки в два раза, до 40%.

АО "Altyn Bank" (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) является универсальным коммерческим банком и обслуживает корпоративных и розничных клиентов. Занимает 13-е место по размеру активов и имеет одни из самых высоких рейтингов (Fitch – "BBB-", Moody’s – "Ba1") среди казахстанских коммерческих банков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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