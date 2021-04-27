Назначен замгенпрокурора Казахстана

Им стал Чиндалиев Асет.

Чиндалиев Асет назначен заместителем Генерального прокурора Казахстана, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Чиндалиев Асет Казакбаевич назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на Акорде.

Ранее эту должность занимал Марат Ахметжанов. Теперь Ахметжанов возглавляет Антикоррупционную службу.

По данным wiguru.org, Чиндалиев Асет Казакбаевич родился 5 марта 1977 года в селе Мерке.

Окончил в 1998 году КазГЮУ, юрист.

Трудовой стаж:

1998-1999 гг.- помощник, ст.помощник Акмолинского транспортного прокурора ЦТП.

1999-2002 гг.- ст.прокурор отдела, ст.помощник прокурора по оргконтрольной работе ЦТП.

2002-2008 гг.- ст.прокурор оргконтрольного управления, начальник отдела Секретариата, начальник Управления Аппарата Генпрокуратуры РК.

2008-2009 гг.- И.о.руководителя Аппарата Генпрокурора РК.

С марта по апрель 2009 года – Руководитель Аппарата Генпрокурора РК.

С апреля по май 2009 года – Зам.Руководителя Аппарата Генпрокурора РК.

С мая 2009 года – Первый Зам.прокурора г. Астаны.

C 2010 года - Гос.инспектор отдела правоохранительной системы Администрации Президента РК.

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