Законопроект по поддержке науки и ученых разрабатывают в Казахстане

Анализ действующего законодательства выявил целый комплекс проблем в этой сфере.

Министерство образования и науки РК разработало Концепцию к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки", передает zakon.kz.

Целью законопроекта является совершенствование законодательства в области науки и научно-технической деятельности, улучшения механизмов функционирования и развития национальной научной системы в стране.

Анализ действующего законодательства выявил целый комплекс проблем в этой сфере.

Так, одной из проблем научных исследований является обесценивание утвержденного финансирования, которое, как правило, определяется на начальном этапе проекта, длящегося 3-5 лет. За период с 2015 по 2019 годы прирост базовой инфляции составил 31%.

На качество научных исследований оказывает влияние отсутствие необходимого инструментария, приборов и оборудования, физическое и моральное старение основных фондов науки. По данным статистики, в организациях, занимающихся выполнением НИОКР, степень износа основных средств составляет 40%, а износ их активной части находится на уровне 50%, в то время как коэффициент обновления в целом не превышает 20%.

Такие показатели материально-технической оснащенности научных организаций приводят к неконкурентоспособности проводимых ими исследований. Существующая структура финансирования ограничивает возможности увеличения затрат на основные средства, в том числе на их активную часть. Капитальные затраты не превышают 12% средств, включаемых в объем затрат на НИОКР. Более того, имеющиеся средства распыляются по значительному числу организаций, не давая возможности приобретать дорогостоящее оборудование, приборы или инструменты, включая прецизионные, - отмечают в МОН РК.

В ведомстве полагают, что возможность использования более совершенного научного оборудования значительно продвинет качество и конкурентоспособность научных работ.

Вместе с тем отмечается сокращение численности работников науки всех категорий на протяжении последних пяти лет. По мнению ведомства, это происходят по ряду причин.

Прежде всего, это связано с невысоким уровнем заработной платы в сфере науки. В 2019 году в среднем по республике она составляла 150 тыс. тенге при среднереспубликанской заработной плате в 200 тыс. тенге.

Следующей причиной является естественное выбытие возрастных специалистов; численность специалистов в возрасте 55-65 лет и старше. Немаловажно отсутствие притока молодых специалистов. Научные организации не создают привлекательную среду для молодых ученых. При этом доля исследователей старше 55 лет нарастает. В настоящее время, на эту возрастную категорию приходится около четверти работников, выполнявших научные исследования и разработки, говорится в концепции.

Большой проблемой для научных организаций остается формирование портфеля перспективных научных разработок в соответствии с востребованностью на внешнем рынке. В результате формируется тематика мало востребованных работ, результаты которых устаревают уже через 3-5 лет. Причиной этого является отсутствие партнерских связей между наукой и производителями, - отмечают в Минобре.

Ежегодный рост затрат на НИОКР никак не отражается на их доле в ВВП. Более того, темпы роста ВВП значительно опережают затраты на исследования, что в конечном итоге привело к снижению доли НИОКР в валовом продукте с 0,17% в 2015, до 0,12% в 2019 году.

Существующая система базового финансирования покрывает лишь базовые потребности организаций и не позволяют обеспечить их устойчивое развитие. Из-за этого многие организации вынуждены включать часть расходов в грантовое и программно-целевое финансирование, что затрудняет планирование.

Кроме того, за счет средств базового, грантового и программно-целевого финансирования невозможно приобрести крупное научное оборудование, без которого выполнение качественных современных исследований невозможно. Также невозможно привлечь на работу в организации новых сильных ученых, в том числе молодых, для чего требуется выделение им стартовых пакетов для оснащения лаборатории и работы в первые 1-2 года (перед тем, как у них появятся свои проекты).

Также в документе указывается на невозможность оказать временную поддержку сильным и перспективным ученым, в том числе молодым, которые не выиграли проекты на конкурсах, что приводит к их оттоку из науки.

Отсутствуют средства для повышения квалификации собственных научных сотрудников и инженерно-технического состава, в том числе – научные стажировки. Базовое финансирование не позволяет выделить средства на проведение работ по внедрению и коммерциализации перспективных результатов научных исследований, из-за чего многие из них так и остаются на полках в виде отчетов, - говорится в документе.

Как считают в ведомстве, для решения указанных проблем и требуется разработать проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки".

В частности, он предусматривает:

поддержку научных организаций, занимающихся фундаментальными исследованиями, которые должны осуществляться непрерывно, вне зависимости от результатов разовых грантовых конкурсов, а также по расширению базового финансирования;

дачу понятий «молодой ученый», «этика научного работника», «плагиат» «научная школа» и другие понятия необходимые для реализации грантового финансирования;

замену понятий «стратегические исследования» на «стратегические цели»;

установление принципов науки;

усовершенствование грантового финансирования по проектам для молодых ученых, с международной коллаборацией, индивидуальных проектов;

выделения мега-грантов для проведения крупных научных исследований и формирования новых научных школ;

выделение грантов по программам постдокторантуры для консорциумов (вуз и научная организация), как меры удержания молодых докторов в науке и повышения их потенциала;

обеспечение централизации, повышения прозрачности отчислений, а также распределения исходя из общенациональных научных приоритетов средств в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых.

льготное кредитование проектов результатов научной научно-технической деятельности;

расширение компетенции Правительства РК по поддержке ученых;

усиление ответственности членов национальных научных советов, утверждение составов национальных научных советов по рекомендациям научного сообщества, а также пересмотр компетенции национальных научных советов;

расширение компетенции МОН РК в качестве органа, осуществляющего межотраслевую координацию в области науки и научно-технической деятельности для повышения эффективности государственного администрирования;

разработку и утверждение правил отбора претендентов для присуждения гранта на прохождение научных стажировок в зарубежных научных организациях и высших учебных заведениях, направления расходования грантов.

В целом реализация законопроекта будет способствовать повышению качества механизма по управлению и финансированию научной сферы, вклада науки в развитие экономики страны, росту глобальной конкурентоспособности научно-технологического сектора, - считают в Минобре.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 мая.

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