Гражданин ЮАР пытался задушить девочку в Павлодаре

Его отправили на принудительное лечение.

Гражданин Южно-Африканской Республики пытался задушить дочь соседа в Павлодаре, передает zakon.kz.

В пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области сообщили, что гражданка Казахстана познакомилась в соцсетях с гражданином ЮАР. Тот прилетел в Казахстан и они заключили брак. Молодожены проживали в частном доме в селе Кенжеколь. Времянку на территории дома снимала семейная пара с несовершеннолетней дочерью.

9 августа 2020 года около 4 утра иностранец проник во времянку и начал душить девочку. Это заметил проснувшийся отец и остановил его.

Было начато расследование по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное вторжение в жилище".

Выяснилось, что иностранец находился во временном психическом расстройстве. В суде прокурор просил освободить его от уголовной ответственности и отправить на принудительное лечение. Супруга - законный представитель подсудимого, была согласна с прокурором. Потерпевшая сторона просила после лечения депортировать иностранца из Казахстана.

Суд постановил освободить гражданина ЮАР от уголовной ответственности и отправить его на принудительное лечение в "Павлодарский областной центр психического здоровья".

Согласно требованиям закона, если человек признается невменяемым, то суд обязан применить меры медицинского характера. Постановление не вступило в законную силу, - говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

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