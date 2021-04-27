Экс-акима Усть-Каменогорска исключили из партии и могут лишить должности

А моральное право? - Платонов.

Бывший аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев, недавно получивший новую должность на госслужбе, может быть уволен, сообщает zakon.kz.

На данный момент он возглавляет Департамент продвижения экспорта в Министерстве торговли и интеграции.

Председатель Комитета партийного контроля партии Nur Otan Артур Платонов на странице в Facebook прокомментировал недавнее назначение.

А моральный тип? А моральное право? В СМИ была опубликована информация о том, что на должность директора Департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции в апреле текущего года назначен К.М.Тумабаев. Данное назначение вызвало в социальных сетях и СМИ неоднозначную реакцию. Ведь в августе 2018 года аким Усть-Каменогорска Тумабаев находился в машине заместителя акима Риддера Б.Курманбаева, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода. После ДТП К.Тумабаева сел за руль чужого автомобиля и покинул место происшествия. Решением дисциплинарной комиссии К.Тумабаеву было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, а председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan, аким области Даниал Ахметов отметил, что "он не имеет морального права занимать такую высокую должность", - отметил Платонов.

13 августа 2018 года Тумабаев написал заявление об освобождении от занимаемой должности.

Депутат отмечает, что недавнее назначение на должность директора Департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан идет в разрез с ценностями Политической платформы и Кодекса этики члена партии Nur Otan.

В этой связи по рекомендации столичной комиссии партийного контроля за дискредитацию партии Тумабаев исключен из ее рядов. На имя руководства Министерства торговли и интеграции Казахстана направлено письмо с рекомендацией об освобождении Тумабаева от должности директора Департамента продвижения экспорта данного министерства, - заключил он.

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