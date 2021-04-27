Жаркая погода ожидает казахстанцев 

Местами по стране пройдут дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 28 апреля, сообщает zakon.kz.

Под влиянием отрога антициклона на юге, юго-востоке и востоке Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной же территории РК погоду будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – местами пройдут дожди с грозами. Местами по стране ожидаются усиление ветра, на юго-западе и северо-западе – туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами – шквал.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, ночью в Жамбылской, днем в Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Мангистауской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!