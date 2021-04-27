Елбасы: Работа АНК находится на моем особом контроле

Наш опыт в данной сфере известен во всем мире - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Елбасы был проинформирован о ситуации в сфере межэтнических отношений в стране и ходе подготовки к предстоящей XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой "30 лет единства, мира и согласия".

Работа Ассамблеи, решение о создании которой я принял в 1995 году, находится на моем особом контроле. За это время было реализовано немало мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений. Наш опыт в данной сфере известен во всем мире, и многие страны хотели бы перенять его, - сказал Елбасы.

По данным сайта Елбасы, в ходе встречи отдельное внимание было уделено работе региональных Домов дружбы. Первый Президент указал на важность совместной работы акиматов и Ассамблеи народа Казахстана по дальнейшей реализации государственной политики в сфере общественного согласия и общенационального единства в регионах страны.

В завершение встречи председатель Ассамблеи народа Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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