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Дождь и ветер. В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Фото: pixabay.com 27 апреля 2021, 16:32

Местами ожидается гроза.

В четырех областях Казахстана 28 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается на большей части дождь. Местами ожидаются гроза, шквал. Ветер западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер западный порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. Ночью и утром местами ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, южный местами 15-20 м/с.

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