Рост продолжится. Дойдет ли в Алматы до локдауна?

Ситуация с коронавирусом в Алматы развивается по пессимистичному прогнозу.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Но локдауна в Алматы не будет, передает zakon.kz.

Во время пресс-конференции Бекшин сказал, что за последние сутки в Алматы зарегистрировали 689 случаев заражения. По его словам, ситуация развивается по пессимистичному прогнозу.

Мы прогнозировали, что будет зарегистрировано 14,5 тысячи случаев. Фактически за три недели апреля зарегистрировано 13 697 случаев. То есть прогноз, который мы делали - совпадает, - рассказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что увеличение числа заболевших связано с распространением новых штаммов коронавируса и снижением иммунитета.

По словам Бекшина, в мае в связи с праздниками может быть увеличено количество зараженных, с середины мая может быть снижение заболеваемости.

Я думаю, что до локдауна у нас в Алматы не дойдет, - добавил Жандарбек Бекшин.

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