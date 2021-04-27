Предельные цены на товарный газ вырастут в Казахстане

Данная вынужденная мера поддержки является сдерживающим фактором для устойчивого развития газовой отрасли.

В Казахстане утвердили предельные оптовые цены на товарный газ. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает zakon.kz.

Они вырастут на 15%. Так, в Нур-Султане она составит 28 218 тенге за тысячу куб. м без учета НДС, в Алматы - 22 316 тенге, в Шымкенте - 23 942 тенге. Цены во всех регионах можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где размещен проект приказа.

Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке утверждены на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.

Следует отметить, что в настоящее время утвержденные предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. С 1 января 2019 года Министерством были снижены предельные оптовые цены на товарный газ в пределах от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени. Утвержденные предельные оптовые цены являются убыточными для Национального оператора в сфере газа и газоснабжения в лице АО "КазТрансГаз", - пояснили в Минэнерго.

По данным министерства, за 2015-2020 годы сумма убытков Национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила порядка 425 млрд тенге, в том числе только за последние два года (2019-2020гг.) сумма убытков составила 225,6 млрд тенге. Таким образом, текущие цены на товарный газ субсидируются Национальным оператором.

Данная вынужденная мера поддержки является сдерживающим фактором для устойчивого развития газовой отрасли. Также стоит отметить, что основные магистрали, по которым осуществляется внутреннее газоснабжение республики, были построены в советское время, отработали свой назначенный ресурс, и имеют большую степень изношенности, - сказали в Минэнерго.

По информации Национального оператора, всего за последние пять лет было выявлено порядка 67 тыс. дефектов на газотранспортной системе РК, из которых на сегодняшний день устранены только 9 тыс.

Данная ситуация сложилась вследствие сдерживания роста тарифов, необходимых на восстановление и развитие газотранспортной системы страны. Это, в итоге, приведет к нарастанию количества закритичных дефектов и сохранению высокого риска аварийности газотранспортной инфраструктуры. Таким образом, сдерживание или снижение тарифов на газ может привести в дальнейшем к непоправимому ущербу для страны, - отметили в ведомстве.

Кроме того, Министерство энергетики планирует утвердить предельные оптовые цены на товарный газ на внутреннем рынке в том числе для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного или сжиженного природного газа, на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!