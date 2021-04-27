Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

C 1 по 10 мая в Алматы закроют кладбища

Фото: vgoroden.ru 27 апреля 2021, 16:49

Об этом сказал главный санврач Алматы.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе ограничат посещение городских кладбищ, передает zakon.kz.

Мы стараемся ограничить места скопления людей. Мы знаем, что в этот день большое количество людей посещает кладбища. Они проводят очистку, приводят в порядок. В этом году ситуация намного сложнее, чем в прошлом году.

Прошу жителей нашего города перенести родительский день на более благоприятный период. Кладбища не будут работать именно с 1 по 10 мая. Мы примем решение, чтобы ограничить посещение кладбищ, ограничить скопление людей, - сказал Бекшин во время пресс-конференции.

Родительский день в этом году будет 11 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
27 апреля нас ждет самое сильное полнолуние весны
Кадры Розовой луны из соцсетей