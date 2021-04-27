Казахстан и Россия определят правила пользования на приграничном месторождении

Приложение zakon.kz
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Переход на этап добычи полезных ископаемых, а также их добыча осуществляются в соответствии с национальным законодательством государств.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект Соглашения между Правительством Казахстана и Правительством России об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории на Восточно-Тарутинском (Республика Казахстан), Тарутинском (Российская Федерация) месторождении, передает zakon.kz.
Цель Соглашения - установление особенностей осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории, связанной с геологическим изучением участка недр, разведкой полезных ископаемых, созданием объектов обустройства и инфраструктуры, эксплуатацией горнодобывающего предприятия, проведением взрывных работ, а также при переходе на этап добычи и добыча медных/медно-золотых руд на трансграничном месторождении полезных ископаемых.
При этом переход на этап добычи полезных ископаемых, а также их добыча осуществляются в соответствии с национальным законодательством государств.
Как отмечается, принципами осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории являются:
Уполномоченной организацией со стороны Казахстана является ТОО "Тарутинское", которому предоставлено право пользования трансграничным месторождением полезных ископаемых на участке недр, расположенном на территории Республики Казахстан, и с которой заключен контракт на разведку и добычу.
Со стороны Российской Федерации - общество с ограниченной ответственностью "Восточный базис".
Соглашение также предусматривает, что при осуществлении хозяйственной деятельности на приграничной территории уполномоченные организации проводят мониторинг состояния окружающей среды, о результатах которого ежегодно уведомляют уполномоченные государственные органы своих государств.
В случае резкого ухудшения состояния окружающей среды на приграничной территории, выявленного в результате мониторинга, уполномоченные организации незамедлительно принимают меры по устранению выявленных ситуаций и их последствий и извещают уполномоченные государственные органы своих государств о выявленных ситуациях, принятых мерах и их результатах, - говорится в документе.
Вместе с тем геологическое изучение, разведка, а также переход на этап добычи и добыча полезных ископаемых на трансграничном месторождении может проводиться до зоны запрета проведения хозяйственной деятельности.
Проведение работ по геологическому изучению, разведке, а также переход на этап добычи и добыча полезных ископаемых в пределах зоны запрета проведения хозяйственной деятельности запрещено.
Для обеспечения соблюдения режима государственной границы между государствами на приграничной территории уполномоченные организации взаимодействуют с пограничными органами на приграничных территориях и в зоне запрета проведения хозяйственной деятельности, выполняя требования международных договоров, участниками которых являются РК и РФ, и законодательства каждого из государств Сторон, связанные с обеспечением режима государственной границы.
Как отмечается, любые споры между сторонами относительно толкования и применения положений Соглашения разрешаются путем проведения взаимных консультаций и переговоров сторон.
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 14 мая.
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