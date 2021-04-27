Девушка угнала погрузчик в Нур-Султане. Видео

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Вояж автоледи прервали патрульные полицейские, блокировав погрузчик на проезжей части.
В Нур-Султане девушка угнала фронтальный погрузчик ZL-30 и совершила ДТП, передает zakon.kz.
В полицию обратился мужчина и сообщил, что с парковки угнали погрузчик ZL-30, принадлежащий строительной организации.
Как установили полицейские, в ночное время, водитель пригласил к себе домой знакомую девушку. В ходе застолья, мужчина выпил спиртного и опьянел. Дождавшись пока мужчина уснет, она тайно похитила ключи и совершила угон погрузчика. Девушка на высокой скорости разъезжала по ночному городу и совершала опасные маневры на дорогах.
По улице Брусиловского девушка совершила ДТП, повредив автомашину марки Mercedes. Вояж автоледи прервали патрульные полицейские, блокировав погрузчик на проезжей части.
У девушки нет водительских прав.
Задержанную 25-летнюю девушку доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Свой поступок она объяснила тем, что хотела покататься, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.
По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится расследование.
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