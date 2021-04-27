Казах-полицейский из Нью-Йорка узнал дату ближайшего боя

Он выступит 14 августа.

32-летний Димаш Ниязов (14-1-3, 6 КО), казах-полицейский из Нью-Йорка, узнал дату своего возвращения на боксерский ринг, передает zakon.kz.

На BoxRec вышла информация о том, чтл Димаш вновь выйдет на ринг 14 августа в Атланте (штат Джорджия, США). Соперник пока не известен.

В рамках этого шоу также выступит американец Доминик Уэйд (20-1, 14 КО), экс-соперник казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО)

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