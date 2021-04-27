ЧП в ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс": полиция Алматы обратилась к КСК

Она призвала председателей КСК своевременно сообщать о подозрительных жильцах.

Полиция Алматы призвала председателей КСК своевременно сигнализировать о подозрительных жильцах. Это было озвучено в ходе рабочей встречи с председателями КСК города, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

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Преступление, имевшее место в минувшую субботу в ЖК "Бухар Жырау Тауэрс", показало, что до сих пор не отлажен механизм тесного и эффективного взаимодействия КСК с участковыми инспекторами. Установлено, что от встревоженных жителей в КСК на гражданина И. неоднократно поступали сигналы, которые, к большому сожалению, дальше этого КСК никуда не ушли, в полицию они об этом не сообщали. Хотя обязаны были обратить внимание на подозрительное поведение мужчины и, как минимум, сообщить об этом участковому инспектору. начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов

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Он также отметил, что от совместного сотрудничества, прежде всего, зависит обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан и положительно повлияет на профилактику преступлений и правонарушений на территории города.

Полиция Алматы всегда открыта для населения. Изменен подход к вопросам обеспечения безопасности, которые осуществляются по принципу "полиция в шаговой доступности" и вовлечения граждан в процесс профилактике правонарушений. В ближайшее время планируется увеличение участковых пунктов полиции в жилых массивах и установлении там 3028 видеокамер, на наиболее криминогенных участках установлено 37 модульных постов полиции. Благодаря проведенной вместе с Вами разъяснительной работе во дворах и подъездах многоэтажных домов установлено более 37 тысяч камер видеонаблюдения, что положительно отразилось на снижении краж в 2,1 раза, - подчеркнул глава ДП Алматы.

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Учитывая рост миграционных потоков, в мегаполисе ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". В ходе проведения данного ОПМ выявляются квартиры, сдаваемые в наем, а также лица, незаконно проживающие в арендованных квартирах, в том числе представляющие оперативный интерес.

Здесь нам необходима Ваша помощь. Своевременное уведомление органов полиции о проживании незнакомых может предотвратить совершение преступления. Поэтому, пользуясь случаем, прошу Вас проявлять бдительность и незамедлительно сообщать обо всех подозрительных лицах, проживающих на территории вашего обслуживания. Ранее мы дважды встречались с Вами, благодаря чему большинство вопросов, волнующие горожан, разрешились в оперативном порядке. Только взаимная ответственность будет способствовать недопущению правонарушений, - резюмировал Канат Таймерденов.

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24 апреля Руслан Исаев выстрелил в охранника ЖК "Бухар Жырау Тауэрс". Позже он забаррикадировался в своей квартире на 17 этаже, откуда потом стала доноситься стрельба. Полиция несколько часов пыталась вести с мужчиной переговоры, но он отстреливался, затем выпрыгнул из окна и скончался на месте происшествия.

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