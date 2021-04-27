Болашаковцы одними из первых привились вакциной QazVac

Сегодня в столице действует около 100 прививочных пунктов.

Выпускники программы "Болашак" в числе первых вакцинировались казахстанской вакциной QazVac, сообщает zakon.kz.

В столичных ТРЦ наряду с учреждениями ПМСП работают прививочные пункты, где проводится вакцинация населения от КВИ. К примеру, пункт торгово-развлекательного центра "Абу-Даби Плаза" состоит из трех комнат и зала ожидания. Человек, пришедший на прививку, в первую очередь проходит осмотр врача.

Медработник задает несколько вопросов, касающихся здоровья пациента, проверяет его состояние: измеряет артериальное давление и температуру тела, проводит осмотр горла.

Я специально ждал казахстанскую вакцину и сегодня пришел получить ее. Я думаю, что ученые, представители биологической безопасности разработали вакцину QazVac на очень высоком уровне. После вакцинации я не заметил никаких побочных эффектов. Чувствую себя хорошо. председатель правления Фонда "Наука", член Ассоциации "Болашак" Арын Орсариев

Сегодня в столице действует около 100 прививочных пунктов. Созданы все условия для вакцинации жителей города. Кроме того, открыты прививочные пункты в ТРЦ "Mega Silk Way", "Керуен", "Хан Шатыр".

Исполнительный директор Ассоциации "Болашак" Лаура Демесинова отметила, что решила получить вакцину с целью защиты себя и своих близких от вируса, формирования в стране коллективного иммунитета, скорейшего возвращения к прежней жизни.

Мощность прививочного пункта в ТРЦ "Абу-Даби Плаза" позволяет вакцинировать около 200-250 человек. В работе по вакцинации задействованы врачи городской поликлиники №9.

Отметим, что по состоянию на 27 апреля в столице против коронавируса привито около 95 тыс. человек. Среди них жители и гости города, деятели культуры и искусства.

Отечественная вакцина QazCovid-In, выпускаемая под брендом QazVac, включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Она создана на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Вакцина формирует устойчивый иммунитет против коронавирусной инфекции. Доказана ее безопасность и преимущество перед другими вакцинами. QazVac не вызывает вакциноассоциированных заболеваний.

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